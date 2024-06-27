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Politika

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Bolivya'daki darbe girişimine tepki

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Demokratik prensiplerimiz gereği, Bolivya'da demokratik düzeni ve seçilmiş hükümeti destekliyoruz. Bolivya halkının demokratik iradesinin yanındayız." ifadesini kullandı.

Aykut Karadağ  | 27.06.2024 - Güncelleme : 27.06.2024
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Bolivya'daki darbe girişimine tepki

Ankara

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, dün akşam saatlerinde Bolivya'dan askeri müdahale haberlerinin gelmeye başladığını hatırlattı.

Darbeleri ve askeri müdahaleleri, halk iradesini ve siyasi meşruiyeti hedef alan kötülükler olarak nitelendiren Çelik, "Demokratik prensiplerimiz gereği, Bolivya'da demokratik düzeni ve seçilmiş hükümeti destekliyoruz. Bolivya halkının demokratik iradesinin yanındayız." değerlendirmesinde bulundu.

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