AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Bolivya'daki darbe girişimine tepki
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Demokratik prensiplerimiz gereği, Bolivya'da demokratik düzeni ve seçilmiş hükümeti destekliyoruz. Bolivya halkının demokratik iradesinin yanındayız." ifadesini kullandı.
Ankara
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, dün akşam saatlerinde Bolivya'dan askeri müdahale haberlerinin gelmeye başladığını hatırlattı.
Dün akşam saatlerinde Bolivya’dan askeri müdahale haberleri gelmeye başladı.— Ömer Çelik (@omerrcelik) June 27, 2024
Darbeler ve askeri müdahaleler her zaman halk iradesini ve siyasi meşruiyeti hedef alan kötülüklerdir.
Demokratik prensiplerimiz gereği, Bolivya’da demokratik düzeni ve seçilmiş hükümeti…
Darbeleri ve askeri müdahaleleri, halk iradesini ve siyasi meşruiyeti hedef alan kötülükler olarak nitelendiren Çelik, "Demokratik prensiplerimiz gereği, Bolivya'da demokratik düzeni ve seçilmiş hükümeti destekliyoruz. Bolivya halkının demokratik iradesinin yanındayız." değerlendirmesinde bulundu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.