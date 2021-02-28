AK Parti Sözcüsü Çelik: Millet bitti demeden bitmez
Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında İBB Başkanlığı görevinde iken Yargıtay'ın onama kararı sonrasında atılan "siyasi hayatı bitti" manşetini paylaşarak, "Millete dayanan yenilmez. Millet bitti demeden bitmez." ifadesini kullandı.
Ankara
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter'dan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı iken Siirt'te yaptığı konuşma nedeniyle aldığı 10 aylık mahkumiyet kararının Yargıtay tarafından onandığına ilişkin haberi içeren ve "Siyasi hayatı bitti" manşeti ile yayınlanan 24 Eylül 1998 tarihli gazete kupürünü paylaştı.
Millet ne derse o olur.— Ömer Çelik (@omerrcelik) February 28, 2021
Millete dayanan yenilmez.
Millet bitti demeden bitmez.
@RTErdogan pic.twitter.com/H1Kk5jVuVi
Ömer Çelik paylaşımına, "Millet ne derse o olur. Millete dayanan yenilmez. Millet bitti demeden bitmez." ifadelerini ekledi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.