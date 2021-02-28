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Politika

AK Parti Sözcüsü Çelik: Millet bitti demeden bitmez

Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında İBB Başkanlığı görevinde iken Yargıtay'ın onama kararı sonrasında atılan "siyasi hayatı bitti" manşetini paylaşarak, "Millete dayanan yenilmez. Millet bitti demeden bitmez." ifadesini kullandı.

Selma Kasap   | 28.02.2021
AK Parti Sözcüsü Çelik: Millet bitti demeden bitmez

Ankara

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter'dan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı iken Siirt'te yaptığı konuşma nedeniyle aldığı 10 aylık mahkumiyet kararının Yargıtay tarafından onandığına ilişkin haberi içeren ve "Siyasi hayatı bitti" manşeti ile yayınlanan 24 Eylül 1998 tarihli gazete kupürünü paylaştı.

Ömer Çelik paylaşımına, "Millet ne derse o olur. Millete dayanan yenilmez. Millet bitti demeden bitmez." ifadelerini ekledi.

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