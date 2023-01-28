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Politika

AK Parti Sözcüsü Çelik Doğu Kudüs'te sinagoga düzenlenen terör saldırısını kınadı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Doğu Kudüs'te bir sinagoga düzenlenen terör saldırısını kınadı.

Esra Ağaçyetiştiren   | 28.01.2023
AK Parti Sözcüsü Çelik Doğu Kudüs'te sinagoga düzenlenen terör saldırısını kınadı

Ankara

Çelik, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, "Kudüs'te bir sinagoga düzenlenen terör saldırısında çok sayıda kişi hayatını kaybetti. Bu terör saldırısını kınıyoruz. İsrail Hükümeti ve halkına, saldırıda yakınlarını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diliyoruz." ifadelerini kullandı.

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