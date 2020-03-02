AK Parti MYK toplantısı yapıldı
AK Parti Merkez Yürütme Kurulu toplantısı, Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan başkanlığında gerçekleştirildi.
Ankara
Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı sona erdi.
AK Parti Genel Merkezi'nde basına kapalı gerçekleştirilen toplantı, 2 saat sürdü.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.