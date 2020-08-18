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Politika

AK Parti MYK toplantısı sona erdi

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Muhammed Ali Toruntay   | 18.08.2020
AK Parti MYK toplantısı sona erdi

Ankara

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı sona erdi.

AK Parti Genel Merkezi'nde basına kapalı yapılan toplantı, yaklaşık 2,5 saat sürdü.

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