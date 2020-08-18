CHP Parti Sözcüsü Öztrak: Bu yolda beraber yürüyeceğiz
CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak, "Bizler CHP ailesi olarak Genel Başkanımızın arkasındayız, zulmünüze karşı birlikte direneceğiz, bu yolda beraber yürüyeceğiz. Elinizden geleni ardınıza koymayın." dedi.
Ankara
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.
Adaletin önemine işaret eden Öztrak, toplumu ayakta tutanın hak, hukuk ve adalet olduğunu söyledi.
Öztrak, "Dün basına yansıyan haberlere göre saray, yandaş yargıyı kullanarak açtığı yeni bir tazminat davasıyla Sayın Genel Başkanımızı köşeye sıkıştıracağını düşünüyor. Ortaya atılan gerekçe ise Sayın Genel Başkanımızın dün bir gazeteye verdiği röportaj. Bu röportajda Erdoğan ve ailesinin mal varlığı hakkında söylediği sözler." şeklinde konuştu.
Manevi tazminatın miktarının, bir taraf için zenginleşme yaratmayacak şekilde belirlendiğini dile getiren Öztrak, bu davanın sadece bu nedenle bile en baştan reddedilmesi gerektiğini söyledi. Öztrak, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Eğer bu dava kabul edilirse, mahkemenin 2 milyon Türk lirasının 'sarayın kibirli kişisinde bir zenginleşme yaratmayacağını' kabul ettiği anlamına gelir. 2 milyon Türk lirası ile Erdoğan ailesinin zengin olamayacak kadar büyük bir serveti olduğunu bu durum ortaya koyar. Yani Erdoğan'ın açtığı dava kabul edilmese de kabul edilse de, her iki durum da Genel Başkanımızın haklılığını kanıtlar."
"Röportajdaki sözleri, yeni gündeme getirdiği sözler değil"
Öztrak, Kılıçdaroğlu'nun verdiği röportajdaki sözlerinin yeni gündeme getirdiği sözler olmadığını vurguladı.
Geçen yıl, ABD Temsilciler Meclisi Üyelerinin Dış İlişkiler Komisyonu'na Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusunda gerçekleştirdiği Barış Pınarı Operasyonu nedeniyle bir yaptırım paketi getirildiğini anımsatan Öztrak, bu paketin önemli maddelerinden birinin de Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesinin mal varlığının, yatırımlarının, iş ilişkilerinin ve diğer gelir kaynaklarının araştırılması, bu konuda bir rapor hazırlanması olduğunu söyledi.
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun 22 Ekim 2019'da TBMM Grup Toplantısı'ndaki konuşmasında yer alan, "Erdoğan'ın, 'Ey Trump, sen benim, ailemin, çocuklarımın mal varlığını mı araştıracaksın? Araştırmazsan namertsin, benim verilmeyecek tek kuruş hesabım yoktur. Ben hesap vereceksem Türk milletine hesap veririm.' demesi gerekirdi." sözlerini aktaran Öztrak, "Bu sözlerin üzerinden daha bir yıl bile geçmedi. Erdoğan bu sözlerin gereğini yapabildi mi? Yapamadı. Emperyal güçlere cevap verebildi mi? Veremedi. Ağzını açıp tek bir söz söyleyebildi mi bu tehditlere karşı? Söyleyemedi." dedi.
Ülkeyi yönetenlerden emperyalist talepler karşısında dik durmalarını beklediklerini ifade eden Öztrak, konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Tıpkı Atatürk'ün Sevr karşısında, İnönü'nün ABD Başkanı Johnson'un mektubu karşısında, Ecevit'in 'Haşhaş ekmeyin' diyenler karşısında, Baykal'ın 1 Mart Tezkeresi karşısında, Kılıçdaroğlu'nun FETÖ ve 15 Temmuz darbe girişimi karşısında dimdik durduysa... Bunu istedi diye Sayın Genel Başkanımıza 2 milyon liralık tazminat davası açmak, suçunu gizlemek için muhalefeti susturma çabasıdır. Demokrasiye saldırıdır. Bu ilk de değil. Hatırlayacaksınız, Genel Başkanımız, 1 sterlinlik şirket üzerinden 15 milyon dolarlık para transferlerini belgeleriyle ortaya koydu. Erdoğan da yakınlarının 'Mevcut şirketlerini satmaları nedeniyle para geldi' diyerek bunu kabul etti. Ama Genel Başkanımıza tazminat davası açmaktan da geri kalmadı. Hakimlerin değiştiği, delillerin dikkate alınmadığı, hukuk ihlalleri bakımından ülkemizde ibretlik olan Man Adası davasında ülkeyi yönetenlerin akraba-i taallukatının ülkeye vergi ödememek için vergi cennetlerinde gerçekleştirdikleri işlerin, milyonlarca dolarlık para transferlerinin, 1 sterlinlik şirket üzerinden milyonlarca doların gelip geçmesinin sorgulanması gerekirken yandaş yargı, cezayı Sayın Genel Başkanımıza kesti."
Yeniden Kılıçdaroğlu'na saldırıldığını savunan Öztrak, yine "kullanışlı savcı", "elverişli mahkeme" ayarlanacağını, kumpasın tamamlanacağını iddia etti.
Öztrak, "Biz de bir kere daha söylüyoruz. Güneşi balçıkla sıvayamazsınız. Bu davayı açmazsanız namertsiniz. Bu millet Hakk'ın ve haklının yanındadır. Milletimiz her şeyi görüyor, notunuzu veriyor. Önüne gelecek ilk sandıkta yerinizi gösterecek, oturduğunuz koltuklardan sizi kaldıracak, evlerinize gönderecek, o güne kadar zulmünüz artsın, zulmünüz artsın ki zevaliniz hızlansın. Bizler CHP ailesi olarak Genel Başkanımızın arkasındayız, zulmünüze karşı birlikte direneceğiz, bu yolda beraber yürüyeceğiz. Elinizden geleni ardınıza koymayın." değerlendirmesinde bulundu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.