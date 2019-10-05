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Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Anlaşıldı' paylaşımı

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, eski başbakan yardımcısı ve AK Parti Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu'nun oğlu ile çektirdiği fotoğrafı İnstagram hesabından "Anlaşıldı" notuyla paylaştı.

Zafer Fatih Beyaz,Ferdi Türkten   | 05.10.2019
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Anlaşıldı' paylaşımı

Ankara

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski başbakan yardımcısı ve AK Parti Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu'nun oğlu ile çektirdiği fotoğrafı İnstagram hesabından paylaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kızılcahamam Eliz Hotel'de düzenlenen AK Parti 29. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı açılış konuşması ardından salondan çıkarken partililerle sohbet etti, fotoğraf çektirdi.

Erdoğan, Hakan Çavuşoğlu'nun oğlu Hasan Berk ile çektirdiği fotoğrafı "Anlaşıldı" notuyla İnstagram hesabından paylaştı.

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