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Politika

AK Parti, MKYK ve MYK toplantılarını erteledi

AK Parti'den yapılan açıklamada, "Pazartesi günü yapılacak MKYK ve MYK toplantılarımız ileri bir tarihe ertelenmiştir." denildi.

Aykut Karadağ   | 14.03.2020
AK Parti, MKYK ve MYK toplantılarını erteledi

Ankara

AK Parti'nin, pazartesi günü yapılması planlanan Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) ile Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantıları ertelendi.

AK Parti'den yapılan açıklamada, "Pazartesi günü yapılacak MKYK ve MYK toplantılarımız ileri bir tarihe ertelenmiştir." ifadesi kullanıldı.

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