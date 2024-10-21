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Politika

AK Parti MKYK toplandı

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Mümin Altaş  | 21.10.2024 - Güncelleme : 21.10.2024
AK Parti MKYK toplandı

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