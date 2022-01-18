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Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi 1907 Tribünü’nde basın toplantısı düzenliyor.
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Politika

AK Parti Grup Başkanvekili Elitaş, Binance Türkiye temsilcileriyle görüşecek

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, 20 Ocak'ta kripto para borsalarından Binance'ın Türkiye temsilcileriyle görüşecek.

Sinan Uslu   | 18.01.2022
AK Parti Grup Başkanvekili Elitaş, Binance Türkiye temsilcileriyle görüşecek

TBMM

Kripto piyasası düzenlemesini, "vergilendirmenin ötesinde, bu alanda ortaya çıkabilecek mağdurları düşünme amaçlı yapılması gereken bir iş" olarak nitelendiren AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, kripto varlıklara yönelik yasal düzenleme konusunda bir süredir çalışmalarını sürdürüyor.

Daha önce kripto para konusunda uzman isimlerle Meclis'te bir araya gelen Elitaş, 20 Ocak Perşembe günü de Binance Türkiye temsilcilerini dinleyecek.


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