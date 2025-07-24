Dolar
40.56
Euro
47.70
Altın
3,367.13
ETH/USDT
3,729.80
BTC/USDT
118,444.00
BIST 100
10,689.05
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Politika

AK Parti Gençlik Kollarından İstanbul'da "Mahallede Genç İz" programı

AK Parti İstanbul İl Gençlik Kollarınca Bahçelievler'de "Mahallede Genç İz" programı düzenlendi.

Alper Korkmaz  | 24.07.2025 - Güncelleme : 24.07.2025
AK Parti Gençlik Kollarından İstanbul'da "Mahallede Genç İz" programı Fotoğraf: Alper Korkmaz/AA

İstanbul

Saha çalışmalarını güçlendirmek ve mahallelerde gençlerin siyasete katılımını arttırmak amacıyla Kuleli Parkı'nda düzenlenen programda gençlerle bir araya gelindi.

AK Parti İstanbul İl Gençlik Kolları Başkanı Nevzat Yüce, bugün Bahçelievler'de "Mahallede Genç İz" programını başlattıklarını belirterek, etkinliğin hayırlı olmasını diledi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Yüce, "İstanbul'umuzun 39 ilçesinde her mahallesiyle, her genciyle, her hikayesiyle İstanbul demeye devam edeceğiz." dedi.

AK Parti İstanbul Milletvekili ve müzisyen Yücel Arzen Hacıoğulları da gençliğin bir yaşının olmadığını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Gençlik şu; Yeniden ayağa kalkma metaneti gösterebilmek demek. Gençlik bir daha, bir daha, sonra bir daha ayağa kalkabilmek demek. Gençlik, Necip Fazıl'ın dediği gibi bence ruh işi."

Hacıoğulları, programda piyano çalarak eserlerini seslendirdi.

Programa, Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı Helin Görgül ve AK Parti Bahçelievler İlçe Başkanı Uğur Yılmaz da katıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
DMM'den "Muğla ormanlarının yüzde 70'i maden ruhsatı kapsamına alındı" iddialarına ilişkin açıklama
Yurdun çeşitli bölgelerindeki orman yangınlarına müdahaleler sürüyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit ormancının babasıyla telefonda görüştü
Hava sıcaklığı 38 ilde 40 dereceyi aştı
İletişim Başkanı Duran: Ayasofya'nın yeniden ibadete açılması milletimizin medeniyet kimliğini tahkim eden bir adımdır

Benzer haberler

AK Parti Gençlik Kollarından İstanbul'da "Mahallede Genç İz" programı

AK Parti Gençlik Kollarından İstanbul'da "Mahallede Genç İz" programı

İstanbul Bahçelievler'de kentsel dönüşüm kapsamında 69 bağımsız bölümün yıkımına başlandı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet