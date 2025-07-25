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Antalya’nın Aksu ilçesindeki orman yangınına ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor Kınalıada açıklarında bir teknede yangın çıktı -VTR-
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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu hafta Putin ve Trump ile görüşebilirim

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya-Ukrayna müzakerelerine ilişkin, "Bu hafta içerisinde Putin'le ve Trump'la görüşmeler yapmak suretiyle bu liderleri bir araya İstanbul'da getirebilir miyiz, bunun gayreti içerisinde olacağız." dedi.

Gökçe Karaköse  | 25.07.2025 - Güncelleme : 25.07.2025
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu hafta Putin ve Trump ile görüşebilirim Arif Hüdaverdi Yaman

İstanbul

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hz. Ali Cami’nde cuma namazının ardından açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yurdun çeşitli bölgelerinde çıkan orman yangılarına ilişkin, "27 uçak aktif, 105 helikopterle yangın söndürme faaliyetleri devam ediyor. 6 bin kara aracı, 25 bin personel bu mücadeleyi sürdürüyor." dedi.

Savunma sanayindeki gelişmeleri değerlendiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Göreve geldiğimizde 20 milyar dolar gibi bir potansiyele sahiptik ama şimdi 80 milyar dolar gibi bir potansiyele sahip hale geldik." dedi.

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