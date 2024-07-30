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Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde çıkan orman yangınına karadan ve havadan müdahale ediliyor. İzmir Urla'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor -VTR-
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Politika

60 saniyede bugün (30 Temmuz 2024)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

30.07.2024 - Güncelleme : 30.07.2024
60 saniyede bugün (30 Temmuz 2024)

Sakarya'da çıkan yangında 10 hektarlık ormanlık alan zarar gördü
Kütahya'da ormanlık alanda çıkan yangına ekiplerce müdahale ediliyor
Bursa Deniz Otobüslerinin bazı seferleri iptal edildi
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde çok sayıda mühimmat ele geçirildi
Mardin'de bazı alanlar "özel güvenlik bölgesi" ilan edildi

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