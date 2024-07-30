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Politika

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Tacikistan'ın Ankara Büyükelçisi Gulov'u kabul etti

Ali Kemal Akan  | 30.07.2024 - Güncelleme : 30.07.2024
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Tacikistan'ın Ankara Büyükelçisi Gulov'u kabul etti

TBMM

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Tacikistan'ın Ankara Büyükelçisi Ashrafjon Gulov'u kabul etti.

Kurtulmuş'un Gulov'u Meclis'teki kabulü, basına kapalı gerçekleşti.

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