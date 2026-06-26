Usta oyuncu Kadir İnanır'ın vefatının ardından sanat camiası üzüntülerini dile getirdi

Sanatçı Hülya Koçyiğit, CNN Türk'e yaptığı açıklamada, her zaman göründüğü gibi bir insan olduğunu belirterek, "Yeri geldiğinde fikrini açıkça söyleyen, yeri geldiğinde çevresindeki arkadaşlarını esprileriyle güldürebilen, hakiki, samimi ve inançlı bir insandı. Mesleğini çok inanarak, severek yaptı. Öyle olmasaydı bu kadar başarılı olmazdı" dedi.

Sanatçının vefatının Türk sineması için çok büyük bir kayıp olduğunu söyleyen Koçyiğit, "Kadir İnanır, bir ülkenin kültür sanat hayatına damgasını vurmuş bir aktördür. Mesleğinde son derece disiplinli, ahlaklı ve dürüsttü. Tertemiz kalbi olan bir dosttu. Ne yazık ki iki senedir çok ağır tedavi görmekteydi. Her ölüm erkendir. Benim için de onun vefatı çok erken bir ölüm." diye konuştu.

Koçyiğit, İnanır'ın aynı zamanda ülkesine karşı sorumluluk hisseden bir vatandaş olduğunun altını çizerek, şunları kaydetti:

"Bu ülkede terör olmasın, kardeşlik, barış olsun duygusuyla akil insan olmayı kabul etti. Buna çok inanarak çaba gösterdi ve ben de onunla beraberdim, yanındaydım. Ne yazık ki bazı siyasi çevreler tarafından çok fazla eleştirildik. Bu eleştirilerin Kadir'in kalbinde bir kırıklık oluşturduğunu düşünüyorum. Keşke o bugünleri de yaşayabilseydi, bu ülkede artık terörün olmadığını, barışın tekrar hakim olduğunu, kardeşliğin, dostluğun, bir arada yürümenin, birlikte türküler, şarkılar söylemenin yaşandığı günleri de görseydi."

"Çocuklarıma Kemal'den sonra sıcacık bir ağabeylik yaptı"

Türk sinemasının usta oyuncusu Kemal Sunal'ın eşi Gül Sunal ise İnanır'ın ailece çok sevdiklerini dile getirerek, "İnanır, Kemal'in (Sunal) çok sevdiği, çok güvendiği bir dosttu. Çocuklarıma Kemal'den sonra sıcacık bir ağabeylik yaptı. Ali askerdeyken aradı, hatırını sordu. 'Bir şeye ihtiyacın var mı?' dedi. Hatta bunu diyen Kemal'in tek arkadaşı Kadir İnanır'dı diyebilirim. Özü sözü bir, güvenilir. Yani muhteşem bir insandı." ifadelerini kullandı.

Sunal, İnanır'ın aynı zamanda çok iyi bir oyuncu olduğunu anlatarak, "Çok yakışıklı bir adamdı. Bunların çok farkında olduğunu zannetmiyorum. Hayatı çok mütevazıydı. Sıradan bir insan gibi yaşadı ve duygularını da öyle yönetti. Ömrüm boyunca minnetle anacağım." dedi.

"Gönüllerde yaşayacak"

Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı, sosyal medya hesabından "Nurlar içinde uyu Kadir Abi... Başımız sağ olsun." paylaşımında bulundu.

Cem Yılmaz da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kıymetli büyüğümüz, sinemamızın devi Kadir İnanır abimizin mekanı cennet olsun, başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerinin başı sağ olsun. Gönüllerde yaşayacak, unutulmayacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Demet Akbağ, "Türk sineması bir kıymetlisini daha yitirdi. Tüm sevenlerine, yakınlarına sabır diliyorum. Başımız sağ olsun." ifadelerini kullandı.

Behzat Uygur, "Efsaneler ölmez… Kadir İnanır, filmleriyle, duruşuyla ve unutulmaz karakterleriyle daima yaşamaya devam edecek. Mekanın cennet olsun. Başımız sağ olsun." açıklamasını yaptı.

Ajda Pekkan, büyük bir değeri daha kaybetmenin derin üzüntüsü içinde olduğunu dile getirerek, "Sinemamıza kattığınız unutulmaz eserler, zarafetiniz ve bıraktığınız iz daima yaşayacak. Anılarımızda ve kalbimizde her zaman çok özel bir yeriniz olacak. Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine başsağlığı dilerim." dedi.

"Bazı vedalar sadece bir insanı değil, bir dönemi de alıp götürür"

Nebahat Çehre ise "Bazı vedalar sadece bir insanı değil, bir dönemi de alıp götürür. Birlikte paylaştığımız yıllar aynı karelere sığan anılar ve geride bıraktığın izler hiç silinmeyecek. Seni daima sevgiyle ve özlemle hatırlayacağız. Işıklar içinde uyu." ifadelerini kullandı.

Kadir İnanır, 28 Haziran Pazar günü son yolculuğuna uğurlanacak.

İnanır için daha önce Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenleneceği açıklanan tören, saat 13.00'te Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde gerçekleştirilecek.

Törenin ardından ikindi ezanını müteakip Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'nde cenaze namazı kılınacak olan usta oyuncu, Ulus Mezarlığı'nda toprağa verilecek.