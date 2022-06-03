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Politika

6. Yargı Paketi TBMM Başkanlığına sunuldu

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, 6. Yargı Paketi'nin TBMM Başkanlığına sunulduğunu açıkladı.

Aynur Ekiz   | 03.06.2022
6. Yargı Paketi TBMM Başkanlığına sunuldu

TBMM

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, sosyal medya hesabından "6. Yargı Paketi" etiketiyle yaptığı paylaşımda, "Hakim ve savcı yardımcılığının getirilmesi, taşınmaz satışlarının noterlerce de yapılabilmesi, fiyatları etkileme, mal, hizmet satımından kaçınma suçlarının cezasının ağırlaştırılmasını içeren 24 maddelik teklifimizi TBMM Başkanlığı'mıza sunduk. Hayırlı olsun." ifadelerine yer verdi.

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