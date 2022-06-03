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Politika

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Yunanistan'a 'adalar' tepkisi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Yunanistan, adaların silahlandırılması ile hukuksuz bir yolu tercih etmektedir. Bu, çıkmaz sokaktır." ifadesini kullandı.

Ali Kemal Akan   | 03.06.2022
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Yunanistan'a 'adalar' tepkisi

Ankara

Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Yunanistan'ın Türkiye'yi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan açıklamalarının kabul edilemez olduğunu belirtti.

Bu saldırgan propagandalarla hiçbir yere varılamayacağını vurgulayan Çelik, şunları kaydetti:

"Yunanistan hükümeti başka ülkelere Türkiye'yi şikayet eden dilekçeler yazarak sorunları çözemez. Türkiye'nin 'Mavi Vatan'ımızdaki faaliyetleri egemenlik haklarımıza ve hukuka dayanmaktadır. Yunanistan'ın hak ve menfaatlerimize dönük dikkatli bir dil kullanması gerekir. Başka ülkelerin aşırı beyanları egemenlik alanımızda ve hukuk karşısında hiçbir şey ifade etmez. Yunanistan, başka ülkelerin kendisine verdiği desteğin karşılığında ne beklediklerini iyi değerlendirmelidir. En sağlam yolun, sorunları Türkiye ile masada çözmek olduğunu anlamalıdır. Yunanistan, adaların silahlandırılması ile hukuksuz bir yolu tercih etmektedir. Bu, çıkmaz sokaktır. Yunanistan'ın hukuksuzluğuna kabile dayanışması mantığıyla destek veren ülkeler, Türkiye-Yunanistan ilişkileri konusunda iyi niyetli değildir. Fransa'nın sürekli tahrik edici açıklamalar yapması diplomatik çözümlere zarar vermektedir."

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