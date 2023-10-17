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Politika

12. Kalkınma Planı TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda

12. Kalkınma Planı'nın görüşmelerine, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda başlandı.

Seval Ocak  | 17.10.2023 - Güncelleme : 17.10.2023
12. Kalkınma Planı TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda

TBMM

Komisyon, AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplandı.

Muş, kalkınma planlarının Meclis'te görüşülmesine ilişkin sürecin, kanunla düzenlendiğini ifade ederek, 16 Ekim'de sunulan 12. Kalkınma Planı'nın, aynı gün Komisyona havale edildiğini anlattı.

12. Kalkınma Planı'nı, 24 saat geçmeden gündeme aldıklarını dile getiren Muş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın sunumuyla başlayacak görüşmelere, 5 gün ara verileceğini, daha sonra ise bölümler itibarıyla Plan'ın görüşmelerinin yapılacağını söyledi. Muş, 12. Kalkınma Planı'nın ülkeye ve millete hayırlı olması temennisinde bulundu.

Daha sonra, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, 12. Kalkınma Planı'nın sunumuna başladı.

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