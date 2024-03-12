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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, AK Parti Eskişehir İl Başkanlığı ziyaretinde konuşuyor
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İstiklal Marşı hangi şartlarda yazıldı?

Betül Sümeyye Us  | 12.03.2024 - Güncelleme : 12.03.2024
İstiklal Marşı hangi şartlarda yazıldı?

Ankara

Mehmet Akif Ersoy'un "Kahraman Ordumuza" ithafla yazdığı, bağımsızlığımızın simgesi İstiklal Marşı'nın kabulünün 103. yıl dönümünde, İstiklal Marşı’nın yazılma sürecini Türkiye Yazarlar Birliği Genel Başkanı Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan ile konuştuk.

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