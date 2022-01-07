Beyaz baston ‘özgürleştirir’

Beyaz Baston Görme Engelliler haftasının anlamını Engelsiz Sağlık Çalışanları Sendikası Genel Başkanı Kenan Önalan ile konuştuk. Türkiye’nin ilk görme engelli bürokratı olan Önalan, engellinin hayata katılımının tüm toplumun katkısıyla mümkün olabileceğini, beyaz baston eğitiminin bağımlılığı ortadan kaldıracak ilk adım olduğunu anlattı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.