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Beyaz baston ‘özgürleştirir’

Ömer Faruk Çalışkan   | 07.01.2022
Beyaz baston ‘özgürleştirir’

Beyaz Baston Görme Engelliler haftasının anlamını Engelsiz Sağlık Çalışanları Sendikası Genel Başkanı Kenan Önalan ile konuştuk. Türkiye’nin ilk görme engelli bürokratı olan Önalan, engellinin hayata katılımının tüm toplumun katkısıyla mümkün olabileceğini, beyaz baston eğitiminin bağımlılığı ortadan kaldıracak ilk adım olduğunu anlattı.

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