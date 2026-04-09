Çaykur Rizespor 3 puanı 4 golle aldı Trendyol Süper Lig'in 27. haftasından ertelenen maçta Çaykur Rizespor, konuk ettiği Samsunspor'u 4-1 yendi.

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasından ertelenen maçta Çaykur Rizespor, Samsunspor'u konuk etti.

Maçın 4. dakikasında Ndiaye'nin ceza sahasının sağ çaprazından pasında topla buluşan Holse'nin şutunda meşin yuvarlak, kalenin solundan az farkla auta çıktı.

16. dakikada Laçi'nin kullandığı köşe vuruşunda top, savunmadan sekerek ceza yayının sağındaki Augusto'ya geldi. Augusto'nun gelişine vuruşunda meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.

39. dakikada Çaykur Rizespor 1-0 öne geçti. Sowe ile verkaç yaparak sağ çaprazdan ceza sahasına giren Augusto, kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.

43. dakikada ev sahibi ekip farkı 2'ye çıkardı. Sağdan Hojer'in kullandığı kornerde ceza sahasının sol çaprazında Laçi, topa gelişine vurdu. Kale alanı önüne doğru hareketlenen meşin yuvarlağı yakın mesafeden Mosci filelere yolladı: 2-0

45+3. dakikada Çaykur Rizespor bir gol daha buldu. Hojer'in soldan ortasında penaltı noktasına yakın bölgede uygun durumda topla buluşan Laçi, yerden yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı uzak köşeden filelerle buluşturdu: 3-0

Çaykur Rizespor, karşılaşmanın ilk yarısını 3-0 önde tamamladı.

Bu arada Samsunspor Teknik Direktörü Thorsten Fink, maçın 40. dakikasında kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.

Çaykur Rizesporlu futbolcular, "Polis Teşkilatının 181. kuruluş yıl dönümü kutlu olsun" pankartıyla sahaya çıktı.

Karşılaşma öncesinde, önceki gün vefat eden Rumen teknik direktör Mircea Lucescu için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

İkinci yarı

50. dakikada yeşil-mavili ekip farkı 4'e çıkardı. Laçi'nin pasıyla savunmanın arkasına sarkan Augusto, ceza sahasına girerken yaptığı vuruşta topu filelere yolladı: 4-0

81. dakikada orta sahadan aldığı topla ceza sahasına giren Pierrot'un karşı karşıya pozisyonda yaptığı vuruşta, kaleci Okan Kocuk topu çıkartarak gole izin vermedi.

90+3. dakikada Samsunspor farkı 3'e indirdi. Sousa'nın soldan kullandığı korner atışında, ön direkte Ndiaye kafa vuruşuyla topu filelerle buluşturdu: 4-1

