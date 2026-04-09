İçişleri Bakanı Çiftçi, Azerbaycan temaslarını değerlendirdi

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Azerbaycan'a yaptığı resmi ziyaretinin ardından temaslarını basın mensuplarına değerlendirdi.

İlk yurt dışı ziyaretini kardeş ve dost Azerbaycan'a gerçekleştirdiğini söyleyen Çiftçi, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edildiğini, İçişleri Bakanı Vilayet Eyvazov ve Devlet Güvenlik Servisi Başkanı Ali Nağıyev ile görüşmeler gerçekleştirdiğini bildirdi.

Çiftçi, "Görüşmelerimiz son derece verimli ve başarılıydı. Son derece memnun olarak ayrıldığımı ifade etmeliyim. İlişkilerimizi daha da geliştirme ve ilerletme kararı ve iradesiyle temaslarımızı tamamladık." dedi.

Bakan Çiftçi, kendisini kabul eden Cumhurbaşkanı Aliyev'e ve görüşmeler gerçekleştirdiği diğer yetkililere teşekkür etti.