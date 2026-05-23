İçişleri Bakanı Çiftçi, Down sendromlu Kısmet'i Bakanlıkta ağırladı

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, görüşmeye ilişkin NSosyal hesabından videolu paylaşım yaptı.

Paylaşılan videoda, Çiftçi'nin Erzurum Valisi olduğu 26 Aralık 2025'teki ilk buluşmadan görüntüler yer aldı. Videoda ayrıca Kısmet'in bugünkü Bakanlık ziyaretinden kesitlere de yer verildi.

Paylaşımında, Bakanlık'ta bugün en özel misafirlerden birini ağırladıklarını belirten Çiftçi, Kısmet ile Erzurum'da başlayan muhabbetlerinin yüzlerinde tebessüme dönüştüğünü ifade etti.

Çiftçi, görüşmenin neşe içinde geçtiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Birlikte güldük, bol bol sohbet ettik. Tabii en çok da Kısmet konuştu. Üstelik eli boş da gelmemiş, bana çiçek getirmiş, üstüne bir de not yazmış. Samimiyeti, içtenliği ve güzel enerjisiyle bugün hepimize neşe kattı. Rabb'im, özel kardeşlerimizin yüzlerindeki tebessümü, gönüllerindeki sevgiyi daim eylesin."