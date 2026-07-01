Bakan Çiftçi, "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, hiçbir suç örgütünün kendisini hukukun üstünde göremeyeceği, hiçbir suç odağının milletimizin huzurunu tehdit edemeyeceği bir Türkiye için kararlılıkla çalışıyoruz." dedi.

Bakan Çiftçi: Hiçbir suç odağının milletimizin huzurunu tehdit edemeyeceği bir Türkiye için kararlılıkla çalışıyoruz Bakan Çiftçi, "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, hiçbir suç örgütünün kendisini hukukun üstünde göremeyeceği, hiçbir suç odağının milletimizin huzurunu tehdit edemeyeceği bir Türkiye için kararlılıkla çalışıyoruz." dedi.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, hiçbir suç örgütünün kendisini hukukun üstünde göremeyeceği, hiçbir suç odağının milletimizin huzurunu tehdit edemeyeceği bir Türkiye için kararlılıkla çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Çiftçi, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğinde Milli Güvenlik Konferansları kapsamında gerçekleştirilen programa katıldı.

Programda, "Huzurun Yüzyılı" hedefi doğrultusunda Türkiye'nin organize suç örgütleriyle mücadele çalışmaları hakkında bilgi veren Bakan Çiftçi, 2026 yılını "Organize Suç Örgütleri ve Uyuşturucu ile Mücadele Yılı" ilan ettiklerini belirtti.

Bakan Çiftçi, özellikle "yeni nesil organize suç örgütleri ile mücadele" başlığı altında yürütülen çalışmalara dikkati çekerek, küreselleşen suç şebekelerinin çökertilmesi ve kamu düzeninin kararlılıkla korunmasına yönelik kapsamlı stratejileri katılımcılarla paylaştı, Bakanlığın bu alandaki kararlı mücadelesini anlattı.

Programda yaptığı sunumda mücadelenin operasyonel ve uluslararası boyutlarını da değerlendiren Çiftçi, "Siber Alanda Organize Suç Örgütleri ile Mücadele", "Yurt Dışından İadelere Yönelik Örnekler", "Narkotik Organize Suç Örgütlerine Yönelik Mücadele" ve "Güncel Operasyonlar" başlıkları altında yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi verdi.

Suç örgütlerinin finansal ve dijital altyapılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonların önemine işaret eden Bakan Çiftçi, Türkiye Cumhuriyeti'nin suçla mücadelesini sınır içinde ve sınır ötesinde tüm kurumların koordinasyonu içerisinde kararlılıkla sürdüreceğini ifade etti.

"Hedefimiz, Türkiye Yüzyılı'nı aynı zamanda 'Huzurun Yüzyılı' yapmak"

Bakan Çiftçi, programa ilişkin NSosyal hesabından paylaşımda, şu değerlendirmelerde bulundu:

"İçişleri Bakanlığı olarak, Emniyet Genel Müdürlüğümüz, Jandarma Genel Komutanlığımız, Sahil Güvenlik Komutanlığımız ve ilgili tüm kurumlarımızla koordinasyon içerisinde suçun yalnızca faillerini değil, finans kaynaklarını, lojistik ağlarını, dijital izlerini ve ulusal/uluslararası bağlantılarını da hedef alan bütüncül bir mücadele yürütüyoruz.

Bu anlayışla 2026 yılını 'Organize Suç Örgütleri ve Uyuşturucuyla Mücadele Yılı' ilan ettiğimizi ifade ederek, yürüttüğümüz operasyonlara, elde edilen sonuçlara ve mücadelemizin geldiği noktaya ilişkin güncel bilgileri paylaştık. Muhterem Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, hiçbir suç örgütünün kendisini hukukun üstünde göremeyeceği, hiçbir suç odağının milletimizin huzurunu tehdit edemeyeceği bir Türkiye için kararlılıkla çalışıyoruz. Hedefimiz, Türkiye Yüzyılı'nı aynı zamanda 'Huzurun Yüzyılı' yapmak, organize suç örgütlerine nefes aldırmayan güçlü ve kesintisiz mücadelemizi aynı azim ve kararlılıkla sürdürmektir."