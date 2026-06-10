Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, resmi temaslarda bulunmak üzere Lefkoşa'da bulunan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'yi kabul etti.

KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman, İçişleri Bakanı Çiftçi'yi kabul etti Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, resmi temaslarda bulunmak üzere Lefkoşa'da bulunan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'yi kabul etti.

KKTC Cumhurbaşkanlığı Ofisi'nde gerçekleşen kabulde, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'ye, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri eşlik etti.

Görüşme sonrası karşılıklı hediye teatisi yapıldı.

Bakan Çiftçi'nin KKTC temasları kapsamında Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler ve KKTC Başbakanı Ünal Üstel'i ziyaret edeceği bildirildi.

KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Öztürkler, İçişleri Bakanı Çiftçi'yi kabul etti

KKTC Cumhuriyet Meclisi'ndeki kabulde konuşan Başkan Ziya Öztürkler, KKTC'nin ana vatan Türkiye'nin garantörlüğü ve desteği sayesinde huzur ve güven içinde olduğuna dikkat çekti.

Öztürkler, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) Fransa ile yaptığı askeri işbirliği anlaşmasını eleştirdi.

Bakan Çiftçi'ye yeni görevinde başarılar dileyen Öztürkler, KKTC olarak hemen her konuda Türkiye'nin desteğini görmekten mutlu olduklarını söyledi.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ise kabulde yaptığı konuşmada, Türkiye ile KKTC arasındaki tarihi ve kültürel bağlara dikkat çekerek, iki ülke arasındaki dostluk ve kardeşlik bağlarının güçlenmesini temenni etti.

Çiftçi, göreve geldikten sonra KKTC ve Azerbaycan ziyaretlerine önem verdiklerini ifade ederek, KKTC ziyaretinin hayırlara vesile olmasını diledi.