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Spor, Paris 2024

Milli tekvandocu Hakan Reçber, çeyrek finalde

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda mücadele eden milli tekvandocu Hakan Reçber, çeyrek finale yükseldi.

Ercan Çakar  | 08.08.2024 - Güncelleme : 08.08.2024
Milli tekvandocu Hakan Reçber, çeyrek finalde

Paris

Grand Palais'te yapılan müsabakalarda milli sporcu, erkekler 68 kilo son 16 turunda Burkina Faso'dan Ibrahim Maiga ile karşı karşıya geldi.

Rakibini 11-4 ve 16-15'lik setler sonucunda 2-0 mağlup eden Hakan Reçber, adını çeyrek finale yazdırdı.

Milli sporcu, çeyrek finalde Ürdünlü Zaid Kareem ile karşılaşacak.

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