Milli güreşçi Zeynep Yetgil, çeyrek finale yükseldi
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda mücadele eden milli güreşçi Zeynep Yetgil, çeyrek finale yükseldi.
PARİS
Champ de Mars Arena'daki müsabakalarda milli sporcu, kadınlar 53 kiloda Hindistanlı Antim Panghal ile karşı karşıya geldi.
Zeynep Yetgil, rakibini 10-0 teknik üstünlükle yenerek adını çeyrek finale yazdırdı.
Milli sporcu, çeyrek finalde Almanya'dan Annika Wendle ile karşılaşacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.