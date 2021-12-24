Dışişleri Bakanlığından Libya'daki seçimlerin ertelenmesine ilişkin açıklama

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Politika, Libya

Dışişleri Bakanlığı: Libya'da meşruiyet ve yönetim boşluğuna yol açılmamalı

Dışişleri Bakanlığının Libya'da 24 Aralık'ta yapılması planlanan ancak ertelenen seçimlere ilişkin açıklamasında "Kardeş Libya halkının esenliği için ülkede meşruiyet ve yönetim boşluğuna yol açılmamalıdır." ifadeleri kullanıldı.

Mustafa Deveci   | 24.12.2021
Dışişleri Bakanlığı: Libya'da meşruiyet ve yönetim boşluğuna yol açılmamalı

Ankara

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Libya’daki seçimlerin geçiş sürecinde önemli bir dönüm noktası olarak görüldüğü ve desteklendiği belirtildi.

Libya’nın birlik ve bütünlüğünün sağlanması bakımından seçimlerin adil, muteber ve bağımsız yapılması, seçim sonuçlarının Libya’daki tüm kesimler tarafından tanınması ve seçilecek yönetimin ülkenin tamamında yetkilerini kullanabilmesinin önem arz ettiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Libya’da ateşkesin ve sükunetin tesisinde, siyasi sürecin ilerletilmesinde kilit rol oynayan Türkiye, seçimlerin Libya Siyasi Anlaşması uyarınca ilgili tüm kurumların mutabakatıyla mümkün olan en geniş uzlaşıyla belirlenmiş, sağlıklı bir yasal zemin temelinde gerçekleştirilmesini başından beri savunagelmektedir."

Gelinen aşamada, sahada sükunetin muhafazası ve seçimlerle ilgili tüm konuların hukuki bir çerçevede ve ortak bir uzlaşı temelinde Libyalılar tarafından kararlaştırılmasının önemine işaret edilen açıklamada, "Seçimler sonrasında yeni bir hükümet kurulana kadar kardeş Libya halkının esenliği için ülkede meşruiyet ve yönetim boşluğuna yol açılmamalıdır. Bu doğrultuda, Libyalı tüm kesimlerin sorumluluk bilinci ve sağduyu içerisinde hareket etmelerini bekliyoruz." denildi.

Açıklamada ayrıca, Libya ile köklü tarihi ve komşuluk bağlarına sahip Türkiye'nin, bu önemli süreçte dost ve kardeş Libya’ya ve herhangi bir ayrım gözetmeksizin tüm Libya halkına desteğini sürdüreceğinin, Birleşmiş Milletler kolaylaştırıcılığında, Libyalıların öncülüğünde ve sahipliğinde yürütülen siyasi sürece katkı sunmaya devam edeceğinin altı çizildi.

Libya Ulusal Yüksek Seçim Komisyonu, 24 Aralık'ta yapılması planlanan başkanlık seçimlerinin 24 Ocak 2022'ye ertelenmesini önermişti.

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