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Politika, Libya

Çavuşoğlu Trablus'ta Libya Başbakanı Serrac'la görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Malta Dışişleri Bakanı Evarist Bartolo, Libya Başbakanı Serrac tarafından kabul edildi.

Mücahit Aydemir, Nazlı Yüzbaşıoğlu   | 06.08.2020
Çavuşoğlu Trablus'ta Libya Başbakanı Serrac'la görüştü Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Libya’da Maltalı mevkidaşı Evarist Bartolo’yla (solda) birlikte Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac ile görüştü. Fotoğraf: Fatih Aktaş/AA

Ankara

Çalışma ziyareti kapsamında Libya'da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac'la görüştü. 

Libya'nın başkenti Trablus'taki Başkanlık Konseyi binasında gerçekleşen görüşmeye, Çavuşoğlu'nun Maltalı mevkidaşı Evarist Bartolo da katıldı. 

Görüşmede, Libya krizindeki son gelişmeler ve krizin siyasi çözümüne yönelik atılacak adımlar ele alındı. 

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