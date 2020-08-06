Çavuşoğlu Trablus'ta Libya Başbakanı Serrac'la görüştü

Ankara
Çalışma ziyareti kapsamında Libya'da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac'la görüştü.
Libya'nın başkenti Trablus'taki Başkanlık Konseyi binasında gerçekleşen görüşmeye, Çavuşoğlu'nun Maltalı mevkidaşı Evarist Bartolo da katıldı.
Görüşmede, Libya krizindeki son gelişmeler ve krizin siyasi çözümüne yönelik atılacak adımlar ele alındı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.