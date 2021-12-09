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Kurumsal Haberler, Yılın Fotoğrafları 2021

İHH gönüllüleri 'Çöplükteki yaşam'ı seçti

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfının Adıyaman'daki gönüllüleri, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Orhan Pehlül   | 09.12.2021
İHH gönüllüleri 'Çöplükteki yaşam'ı seçti Fotoğraf: Orhan Pehlül / AA

Adıyaman

İHH gönüllüleri, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin çektiği, oylamaya sunulan fotoğrafları tek tek inceleyerek bilgi aldı.

Gönüllülerden Muhammed Ballı, Orhan Halit Çatlı ve Sadık Çoban spor kategorisinde Ali Atmaca'nın "Engelli basketbolcunun sevinci", yaşam kategorisinde Mohammed Shajahan'ın "Çöplükteki yaşam", haber kategorisinde ise Amer Shallodi'in "Orantısız güç" başlıklı fotoğraflarına oy verdi.

Gönüllüler, oylamada birbirinden güzel karelerin olduğunu belirterek AA çalışanlarını tebrik etti.

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