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Kurumsal Haberler, Yılın Fotoğrafları 2021

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Güler'in tercihi 'Harabeler arasında yaşam' oldu

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Hayati Akçay   | 09.12.2021
Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Güler'in tercihi 'Harabeler arasında yaşam' oldu Fotoğraf: Hayati Akçay / AA

Ordu

Başkan Güler, makamında yaptığı oylamada, AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları tek tek inceledi.

Haber kategorisinde Mustafa Hassona'nın "Harabeler arasında yaşam", yaşamda İzzet Mazı'nın "Oğullarının emaneti Atmaca" başlıklı fotoğraflarını seçen Güler, sporda ise Muhammed Said'in "Savaşın yıkamadığı hayaller" karesine oy verdi.

Güler, Anadolu Ajansının önemine işaret ederek, "Cumhuriyetin önemli kurumlarından biri. Anadolu Ajansı bizim gurur duyduğumuz bir kurumumuz." dedi.

Ajansın oylamasının geleneksel hale geldiğini belirten Güler, kendisinin de bu oylamayı merakla beklediğini söyledi.

Güler, en iyiler arasından tercihte bulunduğunu ifade ederek, "Anadolu Ajansı bu anlamda çok güzel bir görev yapıyor. Hem kamuoyunun gözü kulağı hem de arşivleriyle geçmişe tanıklık ediyor. Bu bakımdan tüm çalışanlarını tebrik ediyorum." diye konuştu.

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