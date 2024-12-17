ÇEVKO'dan Anadolu Ajansına çevre ödülü
Çevre Koruma ve Ambalaj Atıkları Değerlendirme Vakfının (ÇEVKO) düzenlediği 13. Yeşil Nokta Basın Ödülleri'nde, Türkiye'nin ilk Çevre Haberleri Müdürlüğü Yeşilhat'ı kuran Anadolu Ajansı (AA) ödüle layık görüldü.
Istanbul
Toplumu çevre ve geri dönüşüm konusunda bilinçlendirmeye ve bilgilendirmeye yönelik çalışmalarda bulunan, bu konularda duyarlılık gösteren sanayi ve medya kuruluşlarına verilen Yeşil Nokta Sanayi Ödülleri'nin 7'ncisi ve Yeşil Nokta Basın Ödülleri'nin 13'üncüsü, düzenlenen törende sahiplerini buldu.
Törene, ÇEVKO Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Okyar Yayalar, Genel Sekreteri Mete İmer, Kamu, Uluslararası İlişkiler ve Projeler Müdürü Alphan Eröztürk, Kurumsal İletişim ve Yeşil Nokta Müdürü Hülya Ataman ile çok sayıda davetli katıldı.
Törende konuşan Ataman, sürdürülebilir geri kazanım çalışmalarını kamuoyuna duyurmak ve diğer firmaları bu alanda özendirmek adına sanayi ödülleri, çevre konusunda en çok haber yapan kuruluşlara ise basın ödülleri verdiklerini söyledi.
Konuşmaların ardından ödül törenine geçildi.
Yeşil Nokta Basın Ödülleri
"Haber Ajansı" dalında, Türkiye'de ilk kez Çevre Haberleri Müdürlüğünü kurarak çevre sorunlarına dikkati çeken AA, ödüle layık görüldü. Ödül, İmer tarafından AA Çevre Haberleri Müdür Yardımcısı Ozan Bakır'a takdim edildi.
"İnternet" sitesi kategorisinde, çevre haberciliği alanında farkındalık oluşturmayı amaçlayan "trthaber.com"a ödül verildi. Ödülü, TRT Haber Kanal Koordinatör Yardımcısı Ogün Öcek aldı.
"Gazete" kategorisinde Nasıl Bir Ekonomi Gazetesi, "TV" kategorisinde Ekotürk TV, "Dergi" kategorisinde Ekonomist, "Sektörel internet sitesi" kategorisinde "yesilhaber.net" ve "Sektörel Dergi" kategorisinde Su ve Çevre Teknolojileri ödüle layık görüldü.
Yeşil Nokta Sanayi Ödülleri
Yeşil Nokta Sanayi Ödülleri'nde, Coca-Cola İçecek, Sapro, Abdi İbrahim, Netpak Ambalaj, Anadolu Efes, Gürok Turizm ve Madencilik AŞ, Migros ve Vestel Beyaz Eşya, çeşitli kategorilerde ödüllendirildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.