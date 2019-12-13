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Kurumsal Haberler, Yılın Fotoğrafları 2019

Başkent itfaiyesinin oyu 'Şehitlere saygı'ya

Başkentte itfaiye ekipleri, Anadolu Ajansınca (AA) düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Ömer Olcay   | 13.12.2019
Başkent itfaiyesinin oyu 'Şehitlere saygı'ya Fotoğraf: Aytaç Ünal / AA

Ankara

Başkentte itfaiye ekipleri, Anadolu Ajansınca (AA) düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA muhabiri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyen ekipler, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerinde oy kullandı.

Ekipler, haber kategorisinde Sergen Sezgin'in "Şehitlere saygı", yaşamda Hüseyin Yıldız'ın "Tanklar dalış turizminde", sporda Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" fotoğraflarına oy verdi.

Fotoğrafları tek tek inceleyen itfaiye erleri, AA'yı yaptığı çalışmalar nedeniyle tebrik etti.

"Anadolu Ajansı Yılın Fotoğrafları Oylaması"na katılmak için tıklayın >>

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