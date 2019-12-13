Başkent itfaiyesinin oyu 'Şehitlere saygı'ya
Başkentte itfaiye ekipleri, Anadolu Ajansınca (AA) düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
Ankara
Başkentte itfaiye ekipleri, Anadolu Ajansınca (AA) düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
AA muhabiri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyen ekipler, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerinde oy kullandı.
Ekipler, haber kategorisinde Sergen Sezgin'in "Şehitlere saygı", yaşamda Hüseyin Yıldız'ın "Tanklar dalış turizminde", sporda Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" fotoğraflarına oy verdi.
Fotoğrafları tek tek inceleyen itfaiye erleri, AA'yı yaptığı çalışmalar nedeniyle tebrik etti.
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