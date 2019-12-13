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Kurumsal Haberler, Yılın Fotoğrafları 2019

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Güngör 'Mehmetçik çocukların yüzünü güldürdü'yü seçti

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

İsmail Hakkı Demir   | 13.12.2019
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Güngör 'Mehmetçik çocukların yüzünü güldürdü'yü seçti

Kahramanmaraş

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Güngör, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğrafları inceleyerek bilgi aldı.

Başkan Güngör, haber kategorisinde Behçet Alkan'ın "Mehmetçik çocukların yüzünü güldürdü", yaşamda Hüseyin Yıldız'ın "Beyaz yürüyüş", sporda Erhan Elaldı'nın "Beytullah'ın azmi" başlıklı fotoğraflarına oy verdi.


Mehmetçik çocukların yüzünü güldürdü

AA ekiplerini tebrik eden Güngör, "Her bir fotoğrafın dili var. Hepsi de bir birinden anlamlı. Kendimize göre bir fotoğrafa oy verdik ama her biri büyük şey anlatıyor. Anadolu Ajansımızın bu oylamasını tebrik ediyor, çalışmalarından dolayı kutluyorum." dedi.

"Anadolu Ajansı Yılın Fotoğrafları Oylaması"na katılmak için tıklayın >>

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