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Kurumsal Haberler, TEKNOFEST

Anadolu Ajansı, TEKNOFEST'te yerini aldı

Türkiye'de milli teknolojinin geliştirilmesinde kritik rol oynayan kuruluşların paydaşlığıyla, T3 ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde düzenlenen TEKNOFEST'in medya paydaşları arasında bulunan AA, standıyla da festivalde yerini aldı.

Furkan Gençoğlu  | 28.04.2023 - Güncelleme : 28.04.2023
Anadolu Ajansı, TEKNOFEST'te yerini aldı Fotoğraf: Cem Tekkeşinoğlu/AA

İstanbul

Teknoloji yarışmaları, hava gösterileri, konserler, çeşitli konularda gerçekleştirilen söyleşi ve etkinlikler gibi birçok faaliyete ev sahipliği yapan TEKNOFEST'te deneyimli muhabirleri, foto muhabirleri ve kameramanlarıyla yer alan AA ekibi, festival alanındaki gelişmeleri anbean abonelerine aktarıyor.

AA'nın TEKNOFEST İstanbul'da bulunan standı da ilgi görüyor. Stantta ziyaretçilere temsili muhabirlik deneyimi yaşatılıyor.

Muhabirlerin haber üretim süreçleri anlık olarak izlenebiliyor

Söz konusu deneyimin yanı sıra stanttaki haber merkezinde de muhabirlerin haber üretim süreçleri anlık olarak izlenebiliyor.

Maket ekranda kamera karşısına geçen ziyaretçiler, AA mikrofonlarıyla sunum yapıyor. Bazı ziyaretçiler de taktıkları kaskla "sıcak bölgede" muhabir olmayı deneyimliyor.

Stantta, çocuklara yönelik hazırlanan bilgi yarışması programları ile de AA'nın misyonu ve vizyonu genç kuşaklara aktarılıyor.

Standı ziyaret eden Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz, festivali takip eden muhabirlere kolaylıklar dileyip çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Çocuklarla bilgi yarışmasına katılan Karagöz, festivali takip eden AA muhabirleri ile de hatıra fotoğrafı çektirdi.

Ziyaretçilere AA yayınlarını inceleme imkanı

AA standında, deneyimli muhabirler ve editörlerce hazırlanan, Türkiye ve dünya gündemindeki gelişmelerin derlendiği kitap ve dergi yayınları da bulunuyor.

Türkiye ve dünya gündeminin önemli olaylarının kronolojik olarak sunulduğu AA yıllıkları, Atatürk'ten Erdoğan'a Cumhurbaşkanlarımız, Türkiye ve Dünyada 100 Yıl, 100 Yıllık Türkiye, Karabağ Zaferi, Mehmetçik Zaferin Askerleri, Yıllık 2022 gibi AA'nın birçok eseri de ziyaretçilerin ilgisine sunuluyor.

Gündeme dair bilgi edinmek isteyen ziyaretçiler, AA'nın eserlerini yakından inceleme fırsatı buluyor.



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