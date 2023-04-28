Dolar
19.45
Euro
21.36
Altın
1,983.94
ETH/USDT
1,983.40
BTC/USDT
29,300.00
BIST 100
4,710.87
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
TBMM Başkanı Şentop, TBMM’de TÜRKPA 12. Genel Kurulunun açılış konuşmasını gerçekleştiriyor Adalet Bakanı Bozdağ, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Trambüs seferlerinin başlaması programında konuşuyor.
logo
Teknoloji, TEKNOFEST

Matematiği yarıştırarak sevdiren "Eğlenceli Eğitim Robotu" TEKNOFEST İstanbul'da

TEKNOFEST İstanbul'da yarışan lise öğrencilerinin geliştirdiği "Eğlenceli Eğitim Robotu", öğrencilere matematiği sevdirmeye yardımcı oluyor.

Tolga Yanık  | 28.04.2023 - Güncelleme : 28.04.2023
Matematiği yarıştırarak sevdiren "Eğlenceli Eğitim Robotu" TEKNOFEST İstanbul'da

Istanbul

Türkiye'de milli teknolojinin geliştirilmesi konusunda kritik rol oynayan birçok kuruluşun paydaşlığıyla, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde düzenlenen TEKNOFEST, ikinci gününde İstanbul Atatürk Havalimanı'nda devam ediyor.

TEKNOFEST İstanbul'da birçok kategoride yapılan teknoloji yarışmalarında farklı eğitim seviyelerinden katılımcılar projelerini sergiliyor.

Ordu Ünye Mehmet Necati Vidinli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri Burak Yılmaz ve Abdulkerim Şimşek, "Robolojik" takımı olarak geliştirdikleri "Eğlenceli Eğitim Robotu" ile eğitim teknolojileri kategorisinde yarışıyor.

Soruları doğru cevapladıkça bitiş noktasına yaklaşan oyunu kazanıyor

Burak Yılmaz, projelerine ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, geliştirdikleri sistemin matematik öğrenmeyi eğlenceli bir hale getirmeyi hedeflediğini söyledi.

Hedef kitlelerinin ortaokul ve üzeri eğitim seviyesindeki kişiler olduğunu aktaran Yılmaz, "2 adet robotumuz, bir de uygulamamız var. Uygulamayı da robotları da kendimiz geliştirdik. QR kod aracılığıyla telefona veya tablet indirilen bu uygulama aracılığıyla robotlara bağlanılıyor. Uygulamaya isim girilerek seviye seçiliyor. 3 farklı matematik seviyesi sunuyoruz." dedi.

Yılmaz, seviye seçimiyle birlikte uygulamada kullanıcıya soruların sunulduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Her doğru cevapta robotumuz ilerliyor. 4 doğru cevap verdiğimizde tekerleği bir kere yerine iki kere dönüyor, daha fazla gidiyor. 4 yanlışta da robotumuz bir kere geri geliyor. Her soruya cevap vermek için 15 saniye var, cevap verilmediğinde soru yanlış sayılıyor. Soruları doğru cevapladıkça bitiş noktasına yaklaşan oyunu kazanıyor. Sistemimiz için bir pist tasarladık ancak bu sistem her zeminde çalışabiliyor."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Osmaniye, Hatay ve Kahramanmaraş için gök gürültülü sağanak uyarısı
EGM, mağdurların yerinde ifade verebilmesi için "mobil ifade kiti" uygulamasını yaygınlaştıracak
Türkiye yılın ilk çeyreğinde 6 milyon 212 bin yabancı ziyaretçi ağırladı
Bakan Kirişci: 2023 yılı tarımsal destekleme bütçesi 57,6 milyar lira
Hatay'da bina yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor

Benzer haberler

Matematiği yarıştırarak sevdiren "Eğlenceli Eğitim Robotu" TEKNOFEST İstanbul'da

Matematiği yarıştırarak sevdiren "Eğlenceli Eğitim Robotu" TEKNOFEST İstanbul'da

Teknopark İstanbul, TEKNOFEST'te elektrikli araç bakım simülatörü deneyimi sunuyor

TEKNOFEST İstanbul kapılarını açtı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet