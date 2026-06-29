AA'nın "Yeşil Mercek" Projesi'nin dördüncü dönem eğitim programı başladı

AA'nın koordinatörlüğünde, Avrupa Birliği ile Türkiye Ulusal Ajansının desteği ve Ankara Üniversitesi Deniz Hukuku Ulusal Araştırma Merkezi (DEHUKAM), Fransa'dan Station de Jeunesse, Kuzey Makedonya'dan POLIS Enstitüsü ve Romanya'dan EDITURA ERUYSAL SRL ile Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) katkılarıyla düzenlenen programın açılışı ve eğitimlerin dördüncüsü AAtölye'de gerçekleştiriliyor.

Programın açılışında konuşan AA Akademi Müdür Yardımcısı Mehmet Alaca, iklim krizinin yalnızca çevresel değil, aynı zamanda toplumsal, ekonomik ve insani bir mesele olarak ele alınmasının zorunlu olduğunu belirtti.

Alaca, bu eğitimle katılımcılara doğru veriye ulaşma, etik habercilik yapma ve dijital platformlarda etkili içerik üretme becerilerini geliştirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Anadolu Ajansının 6 Nisan 1920'de Türkiye'nin bağımsızlık mücadelesini dünyaya duyurmak amacıyla kurulduğunu ve kuruluşundan bugüne güvenilir bir haber kaynağı olduğunu vurgulayan Alaca, bugün 137 ülkede faaliyet gösteren, 13 dilde yayın yapan ve geniş bir küresel ağa sahip olan Ajansın haber üretiminde öncü bir konumda olduğunu kaydetti.

"Anadolu Ajansı Akademi olarak da 2012'den bu yana medya alanında 482 eğitim program düzenledik, yaklaşık 19 bin kişiye eğitim verdik. 'Green Lens' eğitimi de bu vizyonun en önemli adımlarından biridir." ifadelerini kullanan Alaca, eğitimin gerçekleştirilmesine katkı sağlayanlara teşekkür etti.

Eğitimler e-kitapta toplanacak

Strateji ve Proje Yönetimi Ofisi Müdürlüğü Proje Yöneticisi Hakan Güvenlioğlu da proje konusunda bilgi verdi.

Güvenlioğlu, Green Lens Projesi'nin tamamlanmasının ardından çevre haberciliği eğitimlerinin dijital ortamda sürdürüleceğini belirtti.

Yıl sonuna kadar AA Akademi işbirliğiyle Learning Management System'in (LMS) hayata geçirileceğini aktaran Güvenlioğlu, platformun iki yıl boyunca ücretsiz olarak tüm kullanıcıların erişimine açık olacağını bildirdi.

Güvenlioğlu, Green Lens Projesi'nin yalnızca iki yıllık eğitim programıyla sınırlı kalmayacağını vurgulayarak, eğitim içeriklerinin QR kodlarla erişilebilecek bir e-kitapta toplanacağını, böylece teorik ve uygulamalı derslerin daha geniş kitlelere ulaştırılacağını ifade etti.

Projenin son aşamasını uluslararası çevre forumunun oluşturacağını belirten Güvenlioğlu, forumda Green Lens Projesi'nin dijital öğrenme platformu ve e-kitap çalışmalarının tanıtılacağını ve uluslararası görünürlüğüne katkı sağlayacağını sözlerine ekledi.