Anadolu Ajansının (AA), uluslararası medya profesyonellerine iklim ve çevre haberciliği ile ilgili temel bilgileri sağlamayı amaçladığı Yeşil Mercek Programı'nın üçüncü dönem kapanış ve sertifika töreni yapıldı.

AA'nın "Yeşil Mercek" Projesi'nin sertifika töreni düzenlendi Anadolu Ajansının (AA), uluslararası medya profesyonellerine iklim ve çevre haberciliği ile ilgili temel bilgileri sağlamayı amaçladığı Yeşil Mercek Programı'nın üçüncü dönem kapanış ve sertifika töreni yapıldı.

AA'nın koordinatörlüğünde, Avrupa Birliği (AB) ile Türkiye Ulusal Ajansının desteği ve Ankara Üniversitesi Deniz Hukuku Ulusal Araştırma Merkezi, Fransa'dan Station de Jeunesse, Kuzey Makedonya'dan POLIS Enstitüsü ve Romanya'dan EDITURA ERUYSAL SRL ile Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) katkılarıyla düzenlenen programın kapanış ve sertifika töreni, AAtölye'de gerçekleştirildi.

Törende konuşan AA Akademi Müdürü Dr. Zeynep Bayramoğlu Öztürk, üçüncü eğitim programının bugün başarıyla tamamlandığını, birkaç gün boyunca iklim haberciliği, dijital medya, etik yayıncılık, doğru bilgiye erişim gibi son derece önemli başlıklarda birlikte düşünme, üretme ve deneyimleme fırsatı bulunduğunu söyledi.

Türkiye, Fransa, Makedonya ve Romanya'dan gelen katılımcıların katkılarıyla düzenlenen programın sadece bir eğitim süreci olmadığını, programı aslında kültürlerarası bir etkileşim platformu olarak gördüklerini ifade eden Öztürk, bu süreçte ortaya çıkan fikirlerin, iletişimlerin ve paylaşılan deneyimlerin uzun vadede çok değerli sonuçlar doğuracağına inandığını dile getirdi.

Artık iklim krizinin sadece geleceğin değil bugünün de önemli küresel maddelerinden biri olduğuna dikkati çeken Öztürk, "Bu nedenle medya alanında çalışan genç iletişimcilerin, gazetecilerin konuya doğru, etik ve çözüm odaklı yaklaşımı önem teşkil ediyor. Buna önem veriyoruz. Her şeyden önemlisi doğru terminolojiyi kullanmanın öneminin de farkındayız." diye konuştu.

AA olarak çevre ve iklim haberlerine de katkı sağlamaya devam edileceğini vurgulayan Öztürk, programda emeği geçenlere teşekkür etti.

"Dünya aslında çok küçük, hepimiz aynı gemideyiz"

Türkiye Ulusal Ajansı Ortaklıklar Koordinatörü Hür Güldü de Ajans hakkında bilgi verdi.

Ajansın 2004'te kurulduğunu hatırlatan Güldü, Türkiye'de Erasmus+ Programının yürütülmesinden sorumlu kurumu olduğunu aktardı.

Avrupa'da 33 ülkede benzer kuruluşların bulunduğunu anımsatan Güldü, program kapsamında desteklenen projelerin yalnızca hibe almakla değil, başarılı şekilde uygulanmasıyla da önem taşıdığını söyledi.

TİKA Eğitim Projeleri Koordinatörü Mustafa Haşim Polat da TİKA'nın, vakıf medeniyeti anlayışını temsil ettiğini belirtti.

Çevre sorunlarının tüm insanlığı etkilediğine dikkati çeken Polat, "Hepimiz aynı havayı soluyoruz, aynı okyanuslardan etkileniyoruz, aynı virüsler hepimizi tehdit ediyor. Hantavirüs vakasında gördük ki dünya aslında çok küçük, hepimiz aynı gemideyiz." dedi.

TİKA bünyesinde "Turkuaz Yeşil Dönüşüm" adıyla eğitim modeli geliştirdiklerini aktaran Polat, bu çalışmanın Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi işbirliğiyle yürütüldüğünü kaydetti.

Polat, katılımcıları TİKA'nın yürüttüğü çalışmaları takip etmeye davet etti.

Programın ardından katılımcılara sertifikaları takdim edildi.