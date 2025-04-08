AA Erkekler Basketbol Turnuvası başladı
Anadolu Ajansı (AA) tarafından çalışanların yoğun iş temposuna kısa bir mola vererek hem takım ruhunu güçlendirmek hem de aktif yaşamı teşvik etmek amacıyla düzenlenen AA Erkekler Basketbol Turnuvası'nın Ankara etabı başladı.
Ankara
Ankara Üniversitesi Cebeci Spor Salonu'ndaki organizasyonda farklı birimlerden oluşan 11 takım 2 grupta lig usulüne göre karşılaşacak.
Tek pota 4x4 formatında oynanacak maçların sonucunda gruplarını ilk 4 sırada bitirecek takımlar çeyrek finale yükselecek.
Organizasyonun 6 hafta sürecek Ankara ayağında birinci olacak takım, İstanbul ayağının birincisi ile 16 Mayıs'ta final maçına çıkacak.
Turnuvanın Ankara ayağında mücadele edecek takımlar şöyle:
A Grubu
SSG 08
Eko Bulls
Spor Lakers
Off the Record
Photo Bulls
Basket AAuthority
B Grubu
AA All Star
Fireball
Grafik
Dream Team
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