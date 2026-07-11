Venezuela'daki depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bin 118'e yükseldi

[1/16] Venezuela'da 24 Haziran'da art arda meydana gelen 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki depremlerde geniş çaplı yıkımın meydana geldiği La Guaira'da vatandaşlar evlerinin önünde kurdukları çadırlarda kalıyor.
[2/16] Venezuela'daki depremlerden en çok etkilenen La Guaira kentinde enkaz yığınına dönen, tatilcilerin gözde sahil mahallelerinden Caravellada ve Cariba'da yaşanan felaket görüntülendi.
[3/16] Venezuela'da 24 Haziran'da art arda meydana gelen 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki depremlerde geniş çaplı yıkımın meydana geldiği La Guaira'da vatandaşlar evlerinin önünde kurdukları çadırlarda kalıyor.
[4/16] Venezuela'da 24 Haziran'da art arda meydana gelen 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki depremlerde geniş çaplı yıkımın meydana geldiği La Guaira'da vatandaşlar evlerinin önünde kurdukları çadırlarda kalıyor.
[5/16] Venezuela'da 24 Haziran'da art arda meydana gelen 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki depremlerde geniş çaplı yıkımın meydana geldiği La Guaira'da vatandaşlar evlerinin önünde kurdukları çadırlarda kalıyor.
[6/16] Venezuela'da 24 Haziran'da art arda meydana gelen 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki depremlerde geniş çaplı yıkımın meydana geldiği La Guaira'da vatandaşlar evlerinin önünde kurdukları çadırlarda kalıyor.
[7/16] Venezuela'da 24 Haziran'da art arda meydana gelen 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki depremlerde geniş çaplı yıkımın meydana geldiği La Guaira'da vatandaşlar evlerinin önünde kurdukları çadırlarda kalıyor.
[8/16] Venezuela'da 24 Haziran'da art arda meydana gelen 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki depremlerde geniş çaplı yıkımın meydana geldiği La Guaira'da vatandaşlar evlerinin önünde kurdukları çadırlarda kalıyor.
[9/16] Venezuela'da 24 Haziran'da art arda meydana gelen 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki depremlerde geniş çaplı yıkımın meydana geldiği La Guaira'da vatandaşlar evlerinin önünde kurdukları çadırlarda kalıyor.
[10/16] Venezuela'da 24 Haziran'da art arda meydana gelen 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki depremlerde geniş çaplı yıkımın meydana geldiği La Guaira'da vatandaşlar evlerinin önünde kurdukları çadırlarda kalıyor.
[11/16] Venezuela'da 24 Haziran'da art arda meydana gelen 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki depremlerde geniş çaplı yıkımın meydana geldiği La Guaira'da vatandaşlar evlerinin önünde kurdukları çadırlarda kalıyor.
[12/16] Venezuela'da 24 Haziran'da art arda meydana gelen 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki depremlerde geniş çaplı yıkımın meydana geldiği La Guaira'da vatandaşlar evlerinin önünde kurdukları çadırlarda kalıyor.
[13/16] Venezuela'da 24 Haziran'da art arda meydana gelen 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki depremlerde geniş çaplı yıkımın meydana geldiği La Guaira'da vatandaşlar evlerinin önünde kurdukları çadırlarda kalıyor.
[14/16] Venezuela'da 24 Haziran'da art arda meydana gelen 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki depremlerde geniş çaplı yıkımın meydana geldiği La Guaira'da vatandaşlar evlerinin önünde kurdukları çadırlarda kalıyor.
[15/16] Venezuela'da 24 Haziran'da art arda meydana gelen 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki depremlerde geniş çaplı yıkımın meydana geldiği La Guaira'da vatandaşlar evlerinin önünde kurdukları çadırlarda kalıyor.
[16/16] Venezuela'da 24 Haziran'da art arda meydana gelen 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki depremlerde geniş çaplı yıkımın meydana geldiği La Guaira'da vatandaşlar evlerinin önünde kurdukları çadırlarda kalıyor.