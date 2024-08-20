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Kültür

Yıldız Sarayı, 26 günde 200 bine yakın misafir ağırladı

Sultan III. Selim zamanında yaptırılan ve Sultan II. Abdülhamid zamanında genişletilerek devlet sarayı haline getirilen Yıldız Sarayı, 26 günde 197 bin kişiyi ağırlayarak bir rekora imza attı.

Ömer Mirza Şeker  | 20.08.2024 - Güncelleme : 20.08.2024
Yıldız Sarayı, 26 günde 200 bine yakın misafir ağırladı

İstanbul

Milli Saraylar Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, sarayın kapıları 6 yıllık restorasyonun ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 19 Temmuz'da halka açıldı.

Restorasyon kapsamında "Büyük Mabeyn Köşkü", "Çit Kasrı", "Küçük Mabeyn Köşkü" ve "Harem Dairesi" başta olmak üzere birçok yapı halkla buluştu.

Yıldız Sarayı, önceki pazar günü 9 bin 584 kişiyi konuk ederken, günlük ortalama 7 bin 500 kişi tarafından ziyaret edildi.

Uzun yıllar devam eden restorasyon, konservasyon ve peyzaj çalışmalarının ardından müze-saray olarak kapılarını açan yapıdaki Büyük ve Küçük Mabeyn Köşkü, Çit Kasrı, Limonluk Kasr-ı Hümayunu, Sultan II. Abdülhamid’in şahsi kütüphanesi ve Has Bahçe tarihinde ilk kez görüldü.

Biyoçeşitliliği, su yolu ve peyzaj tasarımıyla dikkati çeken "Hamid Bahçesi" ile Osmanlı döneminde yabancı devlet adamlarının ağırlandığı "Mabeyn Köşkü" de saray ziyaretçilerinin yoğun ilgisini çeken bölümler arasında yer alıyor.

Saray, 1 Eylül'e kadar, pazartesi hariç her gün 9.00-17.30'da ücretsiz gezilebilecek.

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