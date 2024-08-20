tabii yeni sezonda yeni orijinal dizilerle geliyor
TRT'nin dijital platformu tabii, yeni sezona dünyaca izlenen lig maçları ve yeni orijinal dizileriyle girecek.
İstanbul
Konuya ilişkin TRT'nin açıklamasına göre 1 yılda 5 milyonu aşkın üyeye ulaşan tabii, yeni sezona dizi ve filmlerin yanı sıra UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi ve UEFA Süper Kupa maçlarını da ekledi.
Bu kapsamda tabii, 30'dan fazla orijinal yapımıyla izleyicilerin ilgisini çekmeye devam edecek.
Ahmet Kural ve Gürkan Uygun tabii'de
Güçlü oyuncu kadrolarıyla dikkati çeken en yeni yapımlardan Ahmet Kural'ın yer aldığı "Gassal", Gürkan Uygun'un başrolünde olduğu "Marnalı", senaryosu ve başrolü Ozan Akbaba'ya ait "Çırak", uluslararası ödüllü filmlerin de senaryosuna katkı sunan Akın Aksu'nun kaleme aldığı "Cihangir Cumhuriyeti" ve Cem Gelinoğlu'nun başrolünde oynadığı "% İki" gibi yeni diziler izleyiciyle buluşacak.
"Mevlana Celaleddin-i Rumi", "Hay Sultan", "Yeşil Deniz Milenyum", "Küçük Dahi İbn-i Sina" ve "Mahsusa: Trablusgarb" gibi çok izlenen dizilerin yeni sezonları da yakında sadece tabii'de olacak.
Yeni dizilerin ve sezonların yanında UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi ve UEFA Süper Kupa maçları, 2024-2025 sezonundan itibaren 3 yıl boyunca tabii başta olmak üzere TRT 1, TRT Spor, TRT Spor Yıldız ve TRT Radyo 1'den yayınlanacak.
"Premium" içerik 99 lira
İstenilen yer ve zamanda mobilde, internette ve akıllı televizyonlarda yüksek kalitede ulaşılabilecek "Premium" içerik paketine ayda 99 liraya sahip olunabilecek.
Bu pakette canlı televizyon kanalları hariç tüm içerikleri reklamsız izleme, televizyon kanallarını 24 saat geri alıp izleme, içerikleri indirip çevrimdışı izleme özellikleri ve yüksek kaliteli görüntü seçeneği sunulacak.
Türk takımlarının UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi ve UEFA Süper Kupa maçları, TRT 1, TRT Spor, TRT Spor Yıldız, TRT Radyo 1 ve tabii üzerinden ücretsiz olarak izlenebilecek.
Bu turnuvalardaki yabancı takımların tüm maçlarına ise "tabii Premium" paketiyle erişim sağlanabilecek.
Ayrıca tabii'nin ücretsiz bir versiyonu da sunulacak. Ücretsiz abonelikle kullanıcılar TRT kanallarının canlı yayınlarına, TRT’nin güncel ve arşiv içeriklerine reklamlı olarak erişebilecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.