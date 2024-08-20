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Kültür, Yapay zeka

Türkiye Yapay Zeka Film Festivali'ne başvurular başladı

Türkiye Yapay Zeka Film Festivali (T-AIFF), 9-15 Aralık'ta İstanbul'da sinemaseverlerle buluşacak.

Ahmet Esad Şani  | 20.08.2024 - Güncelleme : 20.08.2024
Türkiye Yapay Zeka Film Festivali'ne başvurular başladı

İstanbul

Festivalden yapılan açıklamaya göre, İstanbul Gelişim Üniversitesinin ev sahipliğinde düzenlenecek yapay zeka temalı festivalde, tamamı yapay zeka teknolojileriyle üretilen eserler yarışacak.

Uluslararası ve ulusal kategorilerde yarışan kısa filmler arasından "En İyi Kısa Film", "En İyi Animasyon Film" ve "En İyi Deneysel Film" dallarında seçilen yapımlara ödül takdim edilecek.

Eğitim, atölye ve paneller düzenlenecek

İstanbul Gelişim Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi Televizyon Haberciliği ve Programcılığı Bölümü'nde gerçekleştirilecek festivalde yapay zekayla üretilen filmlerin gösteriminin yanı sıra eğitim, atölye çalışmaları, çalıştay ve paneller de düzenlenecek.

Başvuruların 20 Kasım'a kadar alınacağı festivale ilişkin detaylı bilgi, "www.aitff.com" adresi ile sosyal medya hesaplarından açıklanacak.

Türkiye'de yapay zeka ve sinema farkındalığını artırmayı hedefleyen festival, uluslararası düzeyde teknoloji ve sanat dünyasının dikkatini de Türkiye'ye çekmeyi planlıyor.

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