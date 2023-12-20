Dolar
29.12
Euro
31.91
Altın
2,040.87
ETH/USDT
2,212.30
BTC/USDT
42,809.00
BIST 100
7,704.88
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenliyor
logo
Kültür

"Ulu Bozkırın Altını" sergisi Ankara'da açıldı

"Ulu Bozkırın Altını" sergisinin açılışı ve Kazak arkeolog Zainolla Samashev'in "Eski Türk Betim Sanatı" kitabının tanıtımı, Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde yapıldı.

Gökhan Çeliker  | 20.12.2023 - Güncelleme : 20.12.2023
"Ulu Bozkırın Altını" sergisi Ankara'da açıldı Fotoğraf: Mustafa Çiftçi/AA

Ankara

Etkinliğe, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi Yerkebulan Sapiyev, Doğu Kazakistan Eyaleti Vali Yardımcısı Darhan Sapanov, akademisyenler ve Ankara'da görev yapan diplomatik misyon temsilcileri katıldı.

Yazgı, serginin Kazakistan'ın tarihi ve zengin kültürel mirasını gösterdiğine işaret ederek, katılımcıları ağırlamaktan mutluluk duyduğunu vurguladı.

Sergide çok eski eserlerin gösterileceğini belirten Yazgı, "Bu sanat eserleri sahip oldukları maddi değerlerin yanında Türk halklarının ortak tarihini, ortak kültürünü ve ortak sanatsal mirasını gözler önüne sermesi açısından da bizim için çok önemli." dedi.

Büyükelçi Sapiyev, davetlilerin katılımlarından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Kazakistan'ın "güzel ve özel mekanlarla dolu bir ülke" olduğuna dikkati çeken Sapiyev, ülkesinin arkeolojik zenginliklere sahip olduğunu söyledi.

Sapiyev, etkinliğin amacının Türkiye ile Kazakistan arasındaki "kardeşlik" ilişkilerini belirginleştirmek olduğunu vurgulayarak, "Bugün, biz burada hepimiz bir kardeşlik havasında yaşıyoruz." dedi.

Etkinlik, karşılıklı hediye takdimi ve hatıra fotoğrafı çektirilmesiyle sona erdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Depremde 109 kişinin öldüğü Ebrar Sitesi B Blok'ta kolon ve kirişler yetersizmiş
Tüketici ve işverenler yeni yıla yeni düzenlemelerle girecek
Buzlanmaya karşı karayollarına dökmek üzere günlük 500 ton tuz çıkarılıyor
Bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadrolarına yerleştirmeler için KPSS tercihleri başladı
Elazığ'da ay sonuna kadar 1374 deprem konutu tamamlanacak

Benzer haberler

"Ulu Bozkırın Altını" sergisi Ankara'da açıldı

"Ulu Bozkırın Altını" sergisi Ankara'da açıldı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet