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Kazakların 'Altın Elbiseli Adam'ı Ankara'ya geliyor

Kazakistan'da 50 yıl önce bulunan ve milattan önce 5'inci yüzyıla ait "Altın Elbiseli Adam" adıyla bilinen altından işlenmiş zırh, Ankara'da 12 Eylül-12 Ekim'de sergilenecek.

Nazlı Yüzbaşıoğlu   | 02.09.2019
Kazakların 'Altın Elbiseli Adam'ı Ankara'ya geliyor

Ankara

Kazakistan Büyükelçiliği yetkililerinden edinilen bilgiye göre, milattan önce Saka dönemine ait "Altın Adam" ya da "Altın Elbiseli Adam" diye adlandırılan altın kaplı zırh, Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde ziyarete açılacak.

Kazakistan Milli Müzesinde muhafaza edilen "Altın Elbiseli Adam", daha önce Belarus, Azerbaycan, Rusya, Çin, Polonya ve Güney Kore'de sanatseverlerle de buluşmuştu.

"Altın Elbiseli Adam"

Almatı kenti yakınlarındaki Esik Nehri kenarında 1969'da Kazak arkeologları tarafından bulunan "Altın Elbiseli Adam", milattan önce 5. yüzyılda yaşayan Saka dönemi ustalarının altın kullanma tekniğine ışık tutuyor.

Binlerce altın parçasıyla kaplı altın adamın elbisesi gömlek, çizme ve başlıktan oluşurken, mezarlıktan çıkan altın küpe ve yüzüklerin de ona ait olduğu tahmin ediliyor.

Bilim insanları tarafından "Kazakistanlı Tutankamon" ismi verilen altın adamın, 18 yaşındaki bir Saka askeri olduğu düşünülüyor.

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