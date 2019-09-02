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Çanakkale'de 48 düzensiz göçmen yakalandı

Eceabat'ta yurt dışına çıkmaya hazırlanan 48 düzensiz göçmen yakalandı.

Burak Akay,Mehmet Çalık   | 02.09.2019
Çanakkale'de 48 düzensiz göçmen yakalandı

Çanakkale, Aydın

Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde yurt dışına çıkmaya hazırlanan 48 düzensiz göçmen yakalandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ihbar üzerine Kumköy köyündeki ormanlık alana operasyon düzenledi.

Operasyonda yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Semadirek Adası'na gitme hazırlığında bulunan, aralarında kadın ve çocukların da olduğu 46'sı Afganistan 2'si İran uyruklu 48 düzensiz göçmeni yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Aydın'da 89 düzensiz göçmen yakalandı

Didim ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına geçmek isteyen 89 düzensiz göçmen yakalandı. 

Didim açıklarında lastik botta düzensiz göçmenler bulunduğunu tespit eden Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ekipleri, bölgeye hareket etti. 

Ekipler, aralarında çocukların da bulunduğu toplam 89 düzensiz göçmeni karaya çıkartarak, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne sevk etti. 



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