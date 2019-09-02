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Türkiye

Yüksek Mahkeme Başkanları onuruna öğle yemeği

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adli Yıl Açılış Töreni sonrası Yüksek Mahkeme Başkanları onuruna verilen öğle yemeğine katıldı.

Aynur Ekiz   | 02.09.2019
Yüksek Mahkeme Başkanları onuruna öğle yemeği

Ankara

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Adli Yıl Açılış Töreni sonrası Yüksek Mahkeme Başkanları onuruna verilen öğle yemeğine iştirak etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki yemekte TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit, Danıştay Başkanı Zerrin Güngör, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, yüksek yargı üyeleri ile Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu hazır bulundu.

Öte yandan yemeğe KKTC Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Ferdi Şefik, Katar Temyiz Mahkemesi Yüksek Yargı Konseyi Başkanı Dr. Hassan Almohannadi katıldı.


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