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Kültür

Türk Mutfağı Haftası'nda yöresel lezzetler tanıtılıyor

Emine Erdoğan'ın öncülüğünde düzenlenen, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından koordine edilen Türk Mutfağı Haftası'nın ikincisi çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Ekip  | 24.05.2023 - Güncelleme : 24.05.2023
Türk Mutfağı Haftası'nda yöresel lezzetler tanıtılıyor Fotoğraf: İsmail Kaplan/AA

Ankara

Başkentte "Türk Mutfağı Haftası" kapsamında kentin yöresel lezzetleri ziyaretçilerle buluştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde Kültür ve Turizm Bakanlığı koordinesinde gerçekleştirilen "Türk Mutfağı Haftası" etkinliği Valilik, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve Altındağ Belediyesi ev sahipliği ve TAFED işbirliğinde Millet Bahçesi'nde başladı.

Etkinlikte, farklı ilçelerden gelen şefler tarafından kentin yöresel ve doğal lezzetleri tanıtıldı. Depremzedeler için de 11 stant hazırlandı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda konuşan Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, "Ankara'mızın tabii ki birçok güzelliği var, tarihi, kültürel, turistik olmak üzere çok önemli yönleri var. Bugün burada Ankara'nın mutfak kültürünü keşfetmeye bütün misafirleri davet ediyoruz." dedi.

Ankara Valisi Vasip Şahin de Türk Mutfağı Haftası'nın önemi ve Ankara mutfağının zenginliklerine değinerek şöyle konuştu:

"Bizim mutfağımız çok canlı, dinamik bir yapıya sahip. Her gün yeni bir şey üretilmiş oluyor. Bir başka kaynak olarak düşündüğüm şey, bizim kültürümüzün önemli unsurlarından biri de ikram edebilmektir. Kültürümüz, inancımız bize her durumda bir başkasına, özellikle yoksula, fakire ikram etmeyi salık verir. Bu ikram etme kültürü misafire olan bir hürmetin ifadesi olarak daha fazla dikkati ve özeni beraberinde getiriyor. Bu dikkat ve özen de yeni bir üretimin kaynağı oluyor."

Programda İl Kültür ve Turizm Müdürü Ali Ayvazoğlu, Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran ve AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız da birer konuşma yaptı.

"Dayanışma mutfağı"

Konuşmasının ardından stantları gezen Vali Şahin, etkinliğe yoğun katılım olduğunu belirterek "Etkinlikte Ankara'nın özel mutfağı gelen ziyaretçilere sunulmuş olacak. Bu haftanın bir başka özelliği belki depremzede aşçılarımızın da burada stant açması. Onlarla dayanışma mutfağı altında bir etkinlik açmamız depremzedelerimizin yanında olduğumuzu gösteren güzel bir faaliyet oldu." diye konuştu.

Vatandaşların buraya gelerek yöresel lezzetleri denemesini tavsiye eden Şahin, "Emeği geçen herkese, özellikle aşçılarımıza, mutfağımızı geliştiren vefakar hanımefendilerimize teşekkür ediyorum." dedi.

Tanıtım programının ardından vatandaşlara hazırlanan yöresel yemeklerden ikram edildi.

Etkinlik 27 Mayıs'ta sona erecek.

Denizli

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde "Türk Mutfağı Haftası" etkinlikleri kapsamında Kale biberinden yapılan yemek ve tatlılar tanıtıldı.

Valiliğin koordinasyonunda Atalar Konağı'nda yapılan etkinlikte Kale biberinden yapılan Kale dessert, Kale biber tatlısı, acı baba, kalu usulü pizza, çıtır dolma, kuru biber çanağında kısır, Kale biberine sarılı dana madalyon, Kale biberi dolması, düşler, Kale biberi mausse, tatlı alev, unlu Kale biberi tatarı, Kale biberli üçkulak tatlısı, leblebili Kale biberi çorbası, etli Kale biberi dolması, köz biberli patlıcan atması, kuru biber turşusu ve Kale biberli cheesecake tanıtıldı.

Ardahan

Ardahan'da, Türk Mutfağı Haftası dolayısıyla, kente özgü kahvaltı çeşitlerinin olduğu yöresel lezzetler tanıtıldı.

Etkinlikte, kentin ketesi, mavişi, kaşar peyniri, balı ve benzeri yöresel ürenler yer aldı.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Uğur Dede, burada yaptığı konuşmada, Türk mutfağının dünyada önemli ve ayrıcalıklı bir yere sahiptir olduğunu söyledi.

Uzmanların, geleneksel beslenmenin insan sağlığı üzerindeki olumlu etkilerini aktardığını anlatan Dede, kente özgü yiyeceklerin tüketiminin ihmal edilmemesi gerektiğini belirtti.

Bursa

Bursa'da Yıldırım Belediyesi Kadın Kooperatiflerine bağlı kooperatiflerin üyelerinin hazırladığı geleneksel ve yöresel yemekler sunuldu.

Etkinlikte, fukara keşkülü, ekşi ot yemeği, cennet künkü, incir tatlısı, gaygana, damat paşası, kestaneli pilav ve cevizli ekmek katılımcılara ikram edildi.

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, etkinliğin açılışında yaptığı konuşmada, Türklerin köklü bir milletin mensupları olduğunu söyledi.

Bolu

Bolu Kültür ve Turizm Müdürlüğünce düzenlenen etkinlikte, yöresel ürünler ve el sanatları sergilendi.

Etkinliğe katılanlara, coğrafi işaretli Bolu patatesli ekmeği, Bolu keşi, Kıbrıscık pirinci ve Bolu kabaklı gözlemesi gibi lezzetler ikram edildi.

Karabük

"Türk Mutfağı Haftası" kapsamında düzenlenen "Karabük Lezzet Şenlikleri" altıncı gününde devam etti.

Eflani Belediye Başkanı İbrahim Ertuğrul'un cami hakkında bilgi vermesinin ardından protokol üyeleri camiyi gezdi, namaz kıldı.

Ortakçı Göleti'ni ziyaretin ardından Şehit Barış Efe Parkı'na giden protokol üyelerine, yöresel ev yemekleri tanıtıldı, katılımcılara ikramlarda bulunuldu.

Edirne

Selimiye Meydanı'nda düzenlenen programda, şekerlemeci Pınar Karaca ve Muhammet Çetintaş bademli kurabiye hazırladı.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk, "Ülkemizi ve şehrimizi tanıtmanın en önemli unsuru gastronomi turizmi. Türk mutfağının sahip olduğu zenginliği, coğrafi işaretli ürünlerimizi, kendi reçetelerimizle tanıtmaya ve anlatmaya çalışıyoruz." dedi.

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