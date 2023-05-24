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Kültür

Keman virtüözü Lindsey Stirling İstanbul'da konser verecek

Dünya çapında üne sahip elektronik kemancı ve dansçı Lindsey Stirling, İstanbul'da sanatseverlerle buluşacak.

Hilal Uştuk  | 24.05.2023 - Güncelleme : 24.05.2023
Keman virtüözü Lindsey Stirling İstanbul'da konser verecek

İstanbul

Elektronik müzik ile kemanı harmanlayarak yaptığı eserlerle adından söz ettiren Stirling, 19 Temmuz'da Turkcell Vadi'de sahne alacak.

"Phantom of the Opera" ve "Game of Thrones" için yaptığı müziklerle dikkati çeken ABD'li sanatçı, özellikle sosyal medyada ününe ün kattı.

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