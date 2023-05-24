Keman virtüözü Lindsey Stirling İstanbul'da konser verecek
Dünya çapında üne sahip elektronik kemancı ve dansçı Lindsey Stirling, İstanbul'da sanatseverlerle buluşacak.
İstanbul
Elektronik müzik ile kemanı harmanlayarak yaptığı eserlerle adından söz ettiren Stirling, 19 Temmuz'da Turkcell Vadi'de sahne alacak.
"Phantom of the Opera" ve "Game of Thrones" için yaptığı müziklerle dikkati çeken ABD'li sanatçı, özellikle sosyal medyada ününe ün kattı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.