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Yaşam

Otizmli Taylan ünlü bir piyanist olmak istiyor

Antalya'da keman, piyano, viyola, bağlama ve gitar çalabilen, müzik dehası olarak nitelendirilen otizmli Taylan Hartavi, ünlü bir piyanist olmayı hedefliyor.

Hatice Özdemir Tosun   | 17.04.2019
Otizmli Taylan ünlü bir piyanist olmak istiyor

Antalya

Antalya'da keman, piyano, viyola, bağlama ve gitar çalabilen, müzik dehası olarak nitelendirilen otizmli Taylan Hartavi, ünlü bir piyanist olmak istiyor.

Öğretmeninin aileyi yönlendirmesiyle 7 yaşında piyano eğitimine başlayan ve Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Güzel Sanatlar Lisesinde kaynaştırma öğrencisi olarak öğrenimini sürdüren Hartavi, Antalya Valisi Münir Karaloğlu'nu ziyaret etti.

Mutlak kulak olarak nitelendirilen ve doğadaki tüm sesleri duyabilen Hartavi, Karaloğlu'na viyola çaldı, "Bülbülüm altın kafeste" şarkısını Karaloğlu ile seslendirdi.

Hartavi ile şarkı söylemekten büyük bir mutluluk duyduğunu ifade eden Karaloğlu, "Büyük yeteneği ve müzik dehasıyla Taylan'ı ileride dünya çapında ünlü bir müzisyen olarak göreceğimize eminim. Bu açıdan Taylan'ın çok iyi bir eğitim almasını önemsiyorum. İleride göğsümüzü kabartacak başarılara imza atacak." dedi.

Kısa sürede kendisini geliştiren ve duyduğu müzikleri notaya çevirmeye başlayan Hartavi, ünlü bir piyanist olmak istediğini söyledi.

Ziyarette Taylan Hartavi'nin annesi Fadime ile babası Ramazan Hartavi de yer aldı.

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